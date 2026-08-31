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Μεγάλη η κίνηση στο ρεύμα από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα αυξημένη κίνηση υπάρχει:

-5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

-στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄ από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/2094453192297791932}

-Καθυστερήσεις 10΄-15΄στα Διόδια Κορωπίου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

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{https://x.com/aodostraffic/status/2094472782092419554}

Αυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στη Νέα Ερυθραία, στον Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Θησέως στο ύψος της Δροσιάς και της Άνοιξης.