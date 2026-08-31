Η ανάμνηση από το παρελθόν, η απεργία πείνας και η πρώτη συνάντηση με τη Μαρινέλλα.

Πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ έκαναν σήμερα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Studio στις 3» και πρώτος τους καλεσμένος ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο γνωστός showman μπήκε στο πλατό της νέας του εκπομπής κρατώντας δώρα για τους οικοδεσπότες του, αλλά και ένα ρόδι για γούρι.

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Ο Τάκης Ζαχαράτος, μίλησε στους οικοδεσπότες του για τη ζωή του και την καριέρα του, τονίζοντας ότι τον ενδιαφέρει να δημιουργεί καθημερινά, ωστόσο, έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα και την πρόσφατη απώλειά της.

Τάκης Ζαχαράτος: «Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας»

Μιλώντας για τη σχέση του με την Μαρινέλλα, ο Τάκης Ζαχαράτος, φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, σημειώνοντας ότι την αισθανόταν οικογένειά του.

Παράλληλα, μίλησε για την σχέση και την επικοινωνία τους, ενώ δήλωσε «φτωχότερος» μετά από την απώλειά της:

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«Μην αρχίζεις τώρα θα κλαίω. Τι να θυμάμαι; Έγινε φτωχή η ζωή μου, δηλαδή φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος».

«Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια ας πούμε και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να πιάσουν το νήμα γιατί δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει… Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει».

Όπως αποκάλυψε, μέχρι και σήμερα δεν είναι σε θέση να ακούσει τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας: «Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας. Δηλαδή ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από το κινητό. Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Αλλά δεν μου είναι εύκολο. Είναι οικογένειά μου. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο αν τους ανακατέψεις…».

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Τάκης Ζαχαράτος, έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, θυμούμενος τον εαυτό του σε ηλικία τεσσάρων ετών. Όπως αποκάλυψε, τότε, είχε κάνει απεργία πείνας με σκοπό να γνωρίσει τη Μαρινέλλα:

«Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ. Και έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες ότι αν δεν… Και μου έγραφαν ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι έφαγα ξανά…».

Κλείνοντας, θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούσαν λόγια: «Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί, με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, ένας θησαυρός που γενναιόδωρα στον άνοιγε και σου έλεγε πάρε ό,τι θες…», κατέληξε συγκινημένος ο Τάκης Ζαχαράτος.

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