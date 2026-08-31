Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA επιστρέφει για τρίτη σεζόν. Πρεμιέρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 15:20.

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφουν στο MEGA για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές για έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Έχοντας κατακτήσει ξεχωριστή θέση στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού για την ενημέρωσή του το Σαββατοκύριακο, το μαγκαζίνο του MEGA συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα, να αναδεικνύει τα γεγονότα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα και να αναζητά τις απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σταθερά προσανατολισμένοι στην ουσιαστική και πολυδιάστατη ενημέρωση, η Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της προσεγγίζουν κάθε θέμα με σφαιρική, διεισδυτική και κριτική ματιά, μεταφέροντας στους τηλεθεατές όλες τις πτυχές των σημαντικότερων πολιτικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων.

Με ρεπορτάζ, αποκλειστικές πληροφορίες, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ειδήσεων, η εκπομπή δίνει χώρο στην ουσία και τον τεκμηριωμένο διάλογο.

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Οι «Εξελίξεις τώρα» συνεχίζουν να καταγράφουν όσα συμβαίνουν, να ερμηνεύουν όσα αλλάζουν και να «φωτίζουν» όσα αξίζει να γνωρίζουμε, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην κοινωνία και πάντα με σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15:20, στο MEGA.

Γιατί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Και οι εξελίξεις γράφονται τώρα.

Αρχισυντάκτης: Κυριάκος Δημάγγελος

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Βλαχογιάννης, Ναταλία Διονυσιώτη, Μαρία - Ντενίζ Θεοδόση, Γεωργία Κακή, Δημήτρης Κεφάλας, Αναστασία Σταματοπούλου, Ιάσονας Σχινάς Παπαδόπουλος, Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα, Ιάσονας Τσόλης.