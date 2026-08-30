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Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν απόψε (30/8), με χρηματικό έπαθλο πάνω από 5,4 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 10, 21, 26, 33 και Τζόκερ το 1.

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=yxxtosLdh4U&list=PLMiMYkQZ3itDX_ggUE5mws48e4J6H-5e2}

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

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