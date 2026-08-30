Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν απόψε (30/8), με χρηματικό έπαθλο πάνω από 5,4 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 10, 21, 26, 33 και Τζόκερ το 1.
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=yxxtosLdh4U&list=PLMiMYkQZ3itDX_ggUE5mws48e4J6H-5e2}
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)