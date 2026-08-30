Τι αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στα πληροφοριακά συστήματά του και προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην ενημέρωση των επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η λειτουργία της τηλεματικής έχει ήδη αποκατασταθεί, ενώ μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αναμένεται να έχει επανέλθει το σύνολο της λειτουργικότητας του συστήματος.

Παρά τα προβλήματα στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ πραγματοποιούνταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι ενεργοποίησε από την πρώτη στιγμή τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και ενημέρωσε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Όπως διευκρινίζεται, η κυβερνοεπίθεση περιορίστηκε αποκλειστικά στα συστήματα τηλεματικής και δεν επηρέασε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του. «Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους», καταλήγει η ανακοίνωση.