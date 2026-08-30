Στις δύο εικόνες ο Μαδούρο εμφανίζεται αισθητά πιο αδύνατος, φορώντας γκρι φόρμα και σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή της Νέας Υόρκης δημοσιεύθηκαν την Κυριακή στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ανατραπέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας να διαμηνύει ότι «κρατάει γερά», σχεδόν οκτώ μήνες μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Στις δύο εικόνες ο Μαδούρο εμφανίζεται αισθητά πιο αδύνατος, φορώντας γκρι φόρμα και σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης. Σύμφωνα με τη χρονική σήμανση της κάμερας, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

«Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλους τους εγγονούς και τις εγγονές μου, στα αγόρια και τα κορίτσια και σε όλους τους ευγενείς ανθρώπους που μας αγαπούν», ανέφερε σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

{https://www.instagram.com/p/Dcqkrg0nBEv/}

«Θέλω να ξέρετε ότι κρατάμε γερά, η καρδιά είναι γεμάτη από την αγάπη σας», πρόσθεσε, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνει «δυνατός, ήρεμος και αποφασισμένος». Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με τη φράση «η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί», επαναλαμβάνοντας το σύνθημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μετά τους σεισμούς.

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Στη φυλακή μαζί με τη σύζυγό του

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αιχμαλωτίστηκαν στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατούνται στη Νέα Υόρκη και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και όπλα, τις οποίες αμφότεροι αρνούνται.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Μαδούρο, στη φυλακή δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σε εφημερίδες. Του επιτρέπεται, ωστόσο, να επικοινωνεί τηλεφωνικά με συγγενείς και δικηγόρους για περίπου 300 λεπτά τον μήνα, με κάθε τηλεφώνημα να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά.

Ο γιος του, Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, υποστηρίζει ότι ο πατέρας του βρίσκεται σε καλή κατάσταση και περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του μελετώντας τη Βίβλο.

Η εμφάνιση των φωτογραφιών έρχεται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες της νέας μεγάλης πετρελαϊκής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η δίκη του Μαδούρο και της Φλόρες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την 1η Ιουνίου 2027.