Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία αναπλήρωσης του αποθέματος θα αρχίσει «πολύ σύντομα».

Την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα για την αναπλήρωση των Στρατηγικών Αποθεμάτων Πετρελαίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία Ουάσινγκτον και Καράκας για την εκμετάλλευση τεράστιων κοιτασμάτων της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία αναπλήρωσης του αποθέματος θα αρχίσει «πολύ σύντομα», παρουσιάζοντας το πετρέλαιο που θα προέλθει από τη Βενεζουέλα ως «δώρο» προς τον αμερικανικό λαό.

Τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου αποτελούν το βασικό «μαξιλάρι» ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια αγορά. Αποθηκεύονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις στο Τέξας και τη Λουιζιάνα και έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση προβλημάτων στον εφοδιασμό και των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Το αμερικανικό απόθεμα, συνολικής χωρητικότητας άνω των 700 εκατ. βαρελιών, διαθέτει σήμερα περίπου 289,7 εκατ. βαρέλια, δηλαδή βρίσκεται κοντά στο 40% της μέγιστης χωρητικότητάς του.

Η συμφωνία για τα 65 δισ. βαρέλια

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν Ουάσινγκτον και Καράκας και αφορά την ανάπτυξη 17 πετρελαϊκών πεδίων με περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σχήμα προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και ιδιωτικού φορέα, με την αμερικανική πλευρά να εξασφαλίζει το 55% της αποτελεσματικής παραγωγής, μέσω συμμετοχής και δικαιωμάτων αγοράς πετρελαίου σε τιμή κόστους.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία», υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ και μακροπρόθεσμα θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσο γρήγορα το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μπορεί να αρχίσει να τροφοδοτεί σε μεγάλη κλίμακα τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα.

Η πετρελαϊκή υποδομή της Βενεζουέλας έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση έπειτα από χρόνια περιορισμένων επενδύσεων και συντήρησης. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν δισεκατομμύρια δολάρια και αρκετά χρόνια για να αυξηθεί ουσιαστικά η παραγωγή, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες άμεσης επίδρασης στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ.