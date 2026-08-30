Πέταξε βαθμούς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Σε ένα φινάλε-θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία με 1-1 από την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Βαθμό που άξιζε απόλυτα, με βάση την εικόνα της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο απέναντι στην νωχελική πρωταθλήτρια.

Επηρεασμένη από την πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League, η ΑΕΚ μπορεί να προηγήθηκε με τον Μπαρνάμπας Βάργκα (63’), αλλά στο τέλος η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «πέταξε» δυο βαθμούς. Το γκολ του Μπένι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων απέδωσε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, με την Κηφισιά να έχει αρκετές ευκαιρίες - μεταξύ αυτών και δοκάρι με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη στο 74’.

Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να προηγηθούν μόλις στο 2’, αλλά η κεφαλιά του ξεχασμένου Γιάγκνε μετά τη σέντρα του Αντόνισε ήταν άστοχη. Ο 23χρονος Σουηδός σούταρε εντός εστίας στο 5’, μετά από κομπίνα σε κόρνερ, αλλά ο Στρακόσια ήταν σε ετοιμότητα. Το δεκάλεπτο έκλεισε με την καλοζυγισμένη κεφαλιά του Σαγκάλ, μετά τη σέντρα του Πόμπο, που πέρασε δίπλα από τη συμβολή των δοκών.

Η ΑΕΚ πήρε την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Ραμίρες. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 42’, όταν ο Γιόβιτς ρόλαρε πάνω στον Ζολιμπουά και σούταρε, με τον Ραμίρες να διώχνει σε κόρνερ με το απλωμένο δεξί πόδι του. Ο τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ εκτινάχθηκε για να διώξει σε κόρνερ το αριστερό σουτ του Μάριν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, μετά από ωραία συνεργασία με τον Γιόβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πήρε εξ αρχής την κατοχή της μπάλας, χωρίς, πάντως, πάλι να απειλεί. Αντίθετα, στο 61’ ο Πόμπο ελίχθηκε υπέροχα και σούταρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καθοριστική στιγμή, αφού δυο λεπτά μετά, η Ένωση προηγήθηκε. Υπέροχη συνεργασία των Μάριν και Μάγερ, με τον Ρουμάνο να βρίσκει κάθετα τον Βάργκα και τον Ούγγρο να πλασάρει τον Ραμίρες για το 0-1.



Ο Στρακόσια μπλόκαρε το φιλόδοξο φάουλ του Πόμπο (66’) ενώ το οριζόντιο δοκάρι έσωσε την πρωταθλήτρια στο 74’. Ο Αντόνισε έστρωσε στον Θεοδωρίδη που σούταρε με το αριστερό, η μπάλα βρήκε λίγο στον Ρέλβας, στο οριζόντιο δοκάρι του εμβρόντητου Στρακόσια και απομακρύνθηκε. Ο Πόμπο αστόχησε και στο 85’, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν την ισοφάριση.

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Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρόσον φαν Έιμα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς με το χέρι χτύπησε τον Ζίνι. Η Κηφισιά έμεινε με δέκα, μα και ο Αγκολέζος φορ της ΑΕΚ βγήκε εκτός. Ο Μάνταλος έστειλε άουτ την μπάλα, ο Ραμίρες επανέφερε, ο Μπένι έκανε την κούρσα και με δυνατό σουτ νίκησε αμυνόμενους και Στρακόσια για το 1-1 στο 90’+7’.

Βαθμός πολύτιμος και δίκαιος για την Κηφισιά, αφήνει την ΑΕΚ να μετρά από νωρίς την πρώτη της απώλεια στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε (81’ Αποστολάκης), Ζέρσον Σόουζα (68’ Μπένι), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (75’ Εμπουλά), Αμπάντα, Φαν Έιμα, Σαγκάλ (68’ Θεοδωρίδης), Ούγκο Σόουζα (82’ Χριστόπουλος), Ζολιμπουά.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις (69’ Κάιρινεν), Μάριν, Μάγερ (69’ Μάνταλος), Κοϊτά (29’ Ζούμπκοφ), Βάργκα (82’ Ζίνι), Γιόβιτς.