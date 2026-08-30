Η συμφωνία μεταξύ των τριών μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων είχε υπογραφεί στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα.

Στην Κωνσταντινούπολη στρέφεται τη Δευτέρα το ενδιαφέρον, καθώς η Τουρκία φιλοξενεί την πρώτη υπουργική συνάντηση στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που έχει συνάψει με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, στρατιωτικής συνεργασίας και αμυντικής βιομηχανίας.

Η συμφωνία μεταξύ των τριών μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων είχε υπογραφεί στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Η αυριανή συνάντηση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, πρόκειται να δημιουργηθεί «Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας», στην οποία θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των τριών χωρών. Στόχος της θα είναι να καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό των κοινών δράσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνεργασία λόγω της στρατιωτικής ισχύος των τριών κρατών. Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη του Κόλπου, ενώ το Πακιστάν είναι η μοναδική πυρηνική δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου.

Από τουρκικής πλευράς στη συνεδρίαση θα προεδρεύσουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, μαζί με τον αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

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Το Πακιστάν θα εκπροσωπηθεί, μεταξύ άλλων, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, τον υπουργό Άμυνας Μουχαμάντ Ασίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Από τη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, καθώς και οι επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στον τομέα της Άμυνας.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η διεθνής ασφάλεια, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, η μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και η ανάπτυξη συνεργασιών στην αμυντική βιομηχανία.

Κομβικό στοιχείο της συμφωνίας είναι, πάντως, η ρήτρα συλλογικής άμυνας. Όπως υπενθυμίζει η Άγκυρα, επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία συμβαλλόμενα κράτη θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων των μερών, προσδίδοντας στη νέα συνεργασία σαφώς ευρύτερη στρατηγική διάσταση.