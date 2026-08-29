Ακόμα και οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα σύμφωνα με το Bloomberg.

Η φήμη της Τουρκίας ως φθηνού ταξιδιωτικού προορισμού καταρρέει λόγω του υψηλού κόστους σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg τα τελευταία καλοκαίρια, η Τουρκία είχε γίνει ένας από τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τη Ντόνα και τον Ντέιβ Νίνταμ από τη Βρετανία, οι οποίοι επέλεγαν τη χώρα εκμεταλλευόμενοι τη φήμη της ως ενός οικονομικού προορισμού διακοπών, σε απόσταση αναπνοής από την Ευρώπη.

Ωστόσο, σε ένα ταξίδι τους στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου αυτό το καλοκαίρι, διαπίστωσαν μια «τεράστια» διαφορά στις τιμές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το ζευγάρι δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά να μείνει στο θέρετρο που επισκεπτόταν παλαιότερα, ενώ παρατήρησε ότι και οι δραστηριότητες που συνήθιζε να κάνει στις διακοπές είχαν γίνει πολύ ακριβότερες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας βόλτας με τζετ σκι διάρκειας 15 λεπτών, η οποία πλέον κοστίζει 90 λίρες (122 δολάρια), από μόλις 20 λίρες πριν από έναν χρόνο.

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Το ζευγάρι, που είναι εκπαιδευτικοί και παράλληλα διατηρεί ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο, έχει επισκεφθεί την Τουρκία μαζί με τα παιδιά του πέντε φορές από το 2021.

Η Ντόνα Νίνταμ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα είναι η πρώτη μας επιλογή την επόμενη χρονιά». Ένας από τους βασικούς λόγους για την αύξηση του κόστους είναι η συναλλαγματική πολιτική της Τουρκίας. Η υποχώρηση της τουρκικής λίρας διατηρείται σε ρυθμό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές, κάνει τη χώρα ακριβότερη για τους επισκέπτες που διαθέτουν ξένο νόμισμα.

Την ίδια στιγμή, τουριστικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία επισημαίνουν ότι και άλλοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων η γεωγραφική εγγύτητα στον πόλεμο του Ιράν, επηρεάζουν τη διάθεση των τουριστών να επισκεφθούν την Τουρκία.

«Πολλοί άνθρωποι θεωρούσαν παλαιότερα την Τουρκία έναν φθηνό προορισμό. Αυτό πλέον δεν ισχύει», δήλωσε ο Τόνι Μπασόγλου, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ενοικιάζει βίλες στην επαρχία της Αττάλειας, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. «Ο κόσμος έρχεται εδώ και εξακολουθεί να περνάει υπέροχα, αλλά πλέον δεν είναι πάμφθηνα», πρόσθεσε.

«Η ακρίβεια δεν επηρεάζει μόνο τους ξένους επισκέπτες. Όλο και περισσότεροι Τούρκοι επιλέγουν διακοπές στο εξωτερικό, εφόσον μπορούν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη βίζα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διακοπές εκτός Τουρκίας μπορεί να αποδειχθούν οικονομικότερες από την παραμονή στα δημοφιλή εγχώρια θέρετρα. Σε αυτή την τάση έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο και η Ελλάδα, ιδιαίτερα τα νησιά που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν μάλιστα ότι ο αριθμός των ταξιδιών εσωτερικού για διακοπές μειώθηκε το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ήταν η πρώτη τέτοια υποχώρηση μετά την περίοδο της πανδημίας.

Η εικόνα αναδεικνύει μία ιδιόμορφη κατάσταση: ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου αντιμετωπίζει πλέον την πρόκληση να παραμένει ανταγωνιστικός όχι μόνο απέναντι στους ξένους επισκέπτες, αλλά ακόμη και για τους ίδιους τους κατοίκους του» αναφέρει το Bloomberg.