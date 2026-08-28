Το τουρκικό drone καταγράφηκε σε ύψος δεκαεπτά χιλιάδων ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος.

Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα. Ένα τουρκικό drone καταγράφηκε στη Σαμοθράκη και προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση.

Το μη επανδρωμένο σκάφος μεγάλου μεγέθους, το οποίο εκπέμπει με διακριτικά DOGUS, κινείται στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σαμοθράκης και περιμετρικά της Αλεξανδρούπολης.

Άμεσα σηκώθηκαν 2 ελληνικά F16 για να αναχαιτίσουν το drone. Από το υπουργείο Άμυνας διαψεύδουν ότι υπήρξε πτήση drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Τουρκίας προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών κατά την απάντηση Επίκαιρης Ερώτησης του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, για τα παράνομα Θαλάσσια Πάρκα της Τουρκίας.

«Τα δύο Θαλάσσια Πάρκα, τα οποία η τουρκική κυβέρνηση έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία, είναι προφανώς αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, δεν δεσμεύουν τη χώρα μας και αποτελούν παραβίαση του ενωσιακού κεκτημένου» απάντησε αρχικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

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Θύμισε δε πως έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα αυτό, συμπληρώνοντας πως από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές και οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, ενώ υπογράμμισε πως «η Ελλάδα προτίθεται να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες για αυτά τα ζητήματα».

Απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε από τον κ. Καζαμία, ο υπουργός αντιπαρέβαλε την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, «όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής», με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο με φόντο το μεταναστευτικό, τονίζοντας πως οι ροές έχουν μηδενιστεί και πλέον Τούρκοι τουρίστες συρρέουν στα νησιά του Αν. Αιγαίου.

«Μου θυμίζετε κάποιον που λέει ότι μπορεί να εκτοξευτούν πύραυλοι από αντίπαλο έδαφος και λέει: “Μην ανησυχείτε, δεν έχουν φτάσει εδώ”» αντέτεινε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον κ. Γεραπετρίτη να αποκρίνεται πως «η απάντηση σας δεν χρειάζεται ανταπάντησης».

Ο υπουργός Εξωτερικών διέψευσε τους ισχυρισμούς του πολιτικού του αντιπάλου για τους λόγους της παραίτησης του πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα διπλωματίας, διερωτώμενος εάν έχει στη διάθεση του κάποια σχετική δήλωση του κ. Σέρμπου και προσάπτοντας του ανυπόστατους ισχυρισμούς που σκοπό έχουν τη δημιουργία εντυπώσεων.

Για τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, απάντησε πως είναι 250 και όχι 700, όπως ανέφερε ο κ. Καζαμίας, εκφράζοντας την απορία: «Δεν καταλαβαίνω πού διαφωνείτε με την πολιτική μας;». «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Κι αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας και να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ» κατέληξε.