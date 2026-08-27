«Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

«Η πιθανή εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο» προειδοποιεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως».

Το τουρκικό υπουργείο Άγκυρας αναφέρει: «Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου.

«Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως».

«Θετικό βήμα»

Παράλληλα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει θετικό βήμα τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη: «Το νομικό καθεστώς των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομη και ότι αυτή η πρακτική πρέπει να εγκαταλειφθεί.

«Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής.

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