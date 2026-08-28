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Η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12 μμ στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας.

Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, τον Δημήτρη Κόκοτα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες οι οποίοι συγκεντρώνονται ήδη στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00 μ.μ. Ο χώρος έξω από την εκκλησία έχει γεμίσει με στεφάνια προς τιμήν του δημοφιλούς τραγουδιστή που έφυγε από την ζωή μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια μάχης στο νοσοκομείο.

Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Η σορός του Δημήτρη Κόκοτα έφτασε στο ναό λίγο πριν τις 11:00 π.μ. και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

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