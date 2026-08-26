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Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Την Παρασκευή 27/8/26 θα τελεστεί η κηδεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη, μετά από γενναία μάχη που έδωσε καθώς νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από έμφραγμα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και άσκησε τα καθήκοντά του «με συνέπεια και αφοσίωση» μέχρι τις 28 Μαρτίου 2024.