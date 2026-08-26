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Εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν από την ξαφνική πλημμύρα.

Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με τον οργανισμό τουρισμού της χώρας.

Μεταξύ των ξένων αγνοουμένων είναι 105 Ινδοί, ανέφερε.

Πριν από λίγο, το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2092562900569493837}

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες.

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{https://x.com/iNikhilsaini/status/2092558888751284687}

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιους όγκους νερού να διασχίζουν οικισμούς, να υπερχειλίζουν τις όχθες του ποταμού και να παρασύρουν κτίρια.