Νέα γυναικτονία στη Ροδόπη όπου ένας 53χρονος σκότωσε την γυναίκα του και έπειτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Μία ακόμη γυναικοκτονία προστίθεται στη μακρά λίστα των εγκλημάτων με θύματα γυναίκες, καθώς μία 44χρονη έχασε τη ζωή της στη Ροδόπη, έπειτα από θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι από τον 53χρονο σύζυγό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ροδόπη, με την ΕΛΑΣ να ενημερώνεται περίπου στη 1 το μεσημέρι. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 53χρονο, ο οποίος είχε καταναλώσει πετρέλαιο σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Μετά το εξιτήριό του αναμένεται να συλληφθεί και τυπικά για τη δολοφονία της συζύγου του.

Το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Το ζευγάρι είναι αλβανικής καταγωγής και έχει τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα 16 ετών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το μοναδικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έχει καταγραφεί στο παρελθόν αφορά υπόθεση εξύβρισης το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε ο 53χρονος είχε συλληφθεί, ωστόσο με δικαστική απόφαση αφέθηκε ελεύθερος.

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Έρευνα για τις συνθήκες της δολοφονίας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η γυναικοκτονία διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, η σορός της 44χρονης αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της.