Ο 48χρονος φέρεται να εμφανιζόταν ξαφνικά στα σημεία όπου βρισκόταν η γυναίκα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγική υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας 48χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε την 45χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές σκιαγραφούν ένα σκηνικό έντασης τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 48χρονος φέρεται να παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε διατυπώσει και απειλές εναντίον της.

Εμφανιζόταν όπου βρισκόταν η 45χρονη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTnews, ιδιαίτερη σημασία έχει η μαρτυρία συγγενικού προσώπου της 45χρονης, το οποίο φέρεται να κατέθεσε ότι ο 48χρονος εμφανιζόταν ξαφνικά στα σημεία όπου βρισκόταν η γυναίκα, δημιουργώντας την εικόνα μιας συνεχούς παρακολούθησης.

Παράλληλα, ο άνδρας φέρεται να είχε στείλει στην πρώην σύντροφό του φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν να κρατά όπλο και να το στρέφει προς το κεφάλι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη φωτογραφία συνόδευαν απειλές ότι θα τη σκότωνε και στη συνέχεια θα έβαζε τέλος στη ζωή του.

Ο 48χρονος φέρεται, μάλιστα, να είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει και τον αδελφό της 45χρονης. Εκείνος αρνήθηκε να τον συναντήσει, καθώς δεν ήθελε να εμπλακεί στην προσωπική σχέση του ζευγαριού και φέρεται να τον παρότρυνε να αφήσει πίσω του την υπόθεση και να μην ασχοληθεί περαιτέρω με την οικογένεια της πρώην συντρόφου του.

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Είχε προειδοποιήσει την κόρη και τη σύζυγό του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταθέσεις ανθρώπων από το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άνδρας είχε αναφέρει τόσο στην κόρη του όσο και στη σύζυγό του ότι ετοίμαζε να κάνει «κάτι μεγάλο», χωρίς όμως να τους αποκαλύψει τι ακριβώς σχεδίαζε.

Μάλιστα, φέρεται να είχε πει στην κόρη του ότι ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πλέον δίπλα της. Στη σύζυγό του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδωσε κάποια χρήματα, λέγοντάς της ότι επρόκειτο για όλα όσα είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του.

Παράλληλα, φέρεται να της ζήτησε να προσέχει το παιδί τους σε περίπτωση που εκείνος απουσίαζε.

Η σύζυγός του φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς σήμαιναν οι συγκεκριμένες κινήσεις ούτε για ποιον λόγο ο 48χρονος συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο.

Έφυγε από το σπίτι κλαίγοντας λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, κάποια στιγμή η σύζυγος του 48χρονου τον είδε να κλαίει. Ο άνδρας έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικογενειακής εστίας.

Δεν φέρεται να της αποκάλυψε πού είχε πάει ή τι είχε κάνει κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τη δολοφονία της 45χρονης.

Η μαρτυρία του γείτονα και η ιατροδικαστική εξέταση

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος φέρεται να αντίκρισε το σκηνικό λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό και να περιέγραψε στις Αρχές όσα είδε, μεταξύ άλλων και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκονταν τα σώματα των δύο νεκρών.

Την ίδια ώρα, αναμένεται η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία στον φάκελο της υπόθεσης.

Καθώς ο 48χρονος έχει επίσης χάσει τη ζωή του, δεν πρόκειται να υπάρξει δικαστική διαδικασία σε βάρος του. Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων και στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες οδηγήθηκε η υπόθεση στη διπλή τραγωδία.