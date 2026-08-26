Ολονύκτιες επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής σε Σαλαμίνα - Βοιωτία: Σε επιφυλακή για ακόμη ένα 24ωρο η Πολιτική Προστασία.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση, η πυροσβεστική αντιμετωπίζει πλέον κυρίως καπνίζοντα σημεία, ενώ συνεχίζει να επιχειρεί στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, ενώ για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Λεβαδέων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα - και συγκεκριμένα στις 18:14 - εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

{https://x.com/112Greece/status/2092271394465665524}

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας - Καλύτερη η εικόνα στη Σαλαμίνα

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας επιχείρησης αντιμετώπισαν αρκετές εστίες, ενώ πλέον αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία.

Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν σήμερα με το πρώτο φως 2 ελικόπτερα και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα διατεθούν και άλλα εναέρια μέσα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή εντός δασικής έκτασης.

Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του νταμαριού όπου υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για το λόγο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη Περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».