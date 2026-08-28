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«Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του προς τον Παύλο Μαρινάκη.

«Ντράπηκε και η ντροπή. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ρεκόρ πλειστηριασμών, δήλωσε στο Open ότι υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας.

Ζουν στο ψέμα , ανασαίνουν με το ψέμα, ανερυθρίαστα λένε ψέματα στους πολίτες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κ. Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πλειστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής; Ηθοποιοί είναι οι συμπολίτες μας που χάνουν τα σπίτια τους;

Δεν ξέρει ο κ.Μαρινάκης ότι τα funds δεν απαντούν σχεδόν ποτέ στις αιτήσεις συμμετοχής στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Πότε θα απολογηθούν για την αποτυχία του εξωδικαστικού;

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Έξι χρόνια λειτουργίας και έχουν ενταχθεί 60.000 οφειλέτες ενώ οι ίδιοι έλεγαν το 2020 ότι θα ενταχθούν 500.000 οφειλέτες. Γιατί δεν μας λέει ο κ. Μαρινακης πόσοι από αυτούς έχουν χάσει τη ρύθμιση;

Γιατί δεν λέει πως έχουν ρυθμιστεί περίπου 19 δισεκατομμύρια σε σύνολο αρρύθμιστου ιδιωτικού χρέους ύψους 236 δισ.;», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Γιατί δεν λέει πόσα χρήματα από τις ρυθμίσεις αφορούν οφειλές σε τράπεζες και funds και πόσα σε εφορία και ταμεία;

Γιατί δεν λέει πόσο είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος στα funds;

Γιατί δεν λέει πόσα προγράμματα πλειστηριασμών έχουν αναρτηθεί στη σελίδα e-auction μετά τη λειτουργία του εξωδικαστικού;

Γιατί δε νομοθετούν την προστασία της πρώτης κατοικίας;

Γιατί απορρίπτουν τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί δεν επέλεξαν για το ελβετικό φράγκο τη λύση που πρόκριναν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρώπης;

Γιατί στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν προέβλεψαν διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων;

Γιατί δεν ελέγχετε τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO;

Όχι, κ. Μαρινάκη δεν λέτε τα ίδια με το ΠΑΣΟΚ ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των funds. Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελληνισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει».