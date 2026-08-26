«Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς και είναι λυπηρό, το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ξεκινά ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας για τον κ. Μητσοτάκη. Ο κόσμος πια γνωρίζει ότι εξαπατήθηκε και πως με ψίχουλα θα πάει στη ΔΕΘ για να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στο ΕΡΤnews.

Αποδομώντας το αφήγημα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης επιπλέον υπογράμμισε ότι «στην ανακοίνωση για το πλεόνασμα ύψους 1,3 δισ. του πρώτου εξαμήνου, προκύπτει ότι τα 990 εκατομμύρια είναι από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου μάλιστα έδωσε έμφαση στο πρόβλημα της ακρίβειας και της υπεραπόδοσης των έμμεσων φόρων λόγω του πληθωρισμού.

«Η έμμεση φορολογία παραμένει στο ίδιο ύψος αλλά η ακρίβεια αυξήθηκε 100% στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 40% πληθωρισμός τροφίμων, 19% γενικός πληθωρισμός -δεν τα λέω εγώ, τα αναφέρει ο απολογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κρατική κερδοσκοπία, γιατί αν στα 10 ευρώ παίρνω 1, στα 20 παίρνω 2. Αν η τιμή πάει στα 20, πήρα 2. Αυξήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας οι μισθοί στο διπλάσιο; Όχι, αυξήθηκαν πολύ λιγότερο. Οι συντάξεις πόσο λέτε ότι αυξήθηκαν; 16%. Ο δομικός πληθωρισμός είναι 19,5%. Αυξήθηκαν συνεπώς ή μειώθηκαν οι συντάξεις; Μειώθηκαν».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να εστιάσει στους ελεύθερους επαγγελματίες στη ΔΕΘ, υπενθύμισε ότι «αυξήθηκε ο φόρος από 1.500 έως 13.500 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες με την τεκμαρτή φορολόγηση. Άρα, δεν ισχύει ότι δεν αυξήθηκε κανένας φόρος. Αυξήθηκε σε 450.000 αυτοαπασχολούμενους. Αυξάνονται κάθε χρόνο οι εισφορές των επαγγελματιών, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας».

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Για τη δημοσκόπηση της Interview

Ερωτηθείς για τη δημοσκόπηση της interview που δημοσιεύτηκε χθες, τόνισε ότι «πριν δύο μήνες κάποιοι εκτιμούσαν ότι η κα. Καρυστιανού είναι τρίτη με 15% ,το ΠΑΣΟΚ τέταρτο και o κ. Τσίπρας θα έφτανε το 20%, αλλά έπεσε δύο μονάδες στη χθεσινή δημοσκόπηση».

Και πρόσθεσε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να σερβίρει έναν κατεψυγμένο διπολισμό από την μνημονιακή περίοδο για να επιβιώσει. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι με ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι, δεν ξαναβγαίνει Πρωθυπουργός. Προσπαθεί, λοιπόν, να εφεύρει αντίπαλο. Όπως πέφτει η κα. Καρυστιανού, έτσι πέφτει και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία - ΠΑΣΟΚ. Κεντροδεξιά - Κεντροαριστερά. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές - κοινωνικές πολιτικές. Κόμματα του απρόσημου λαϊκισμού που δεν παίρνουν θέση σε κάτι ή κόμματα των οποίων η πολιτική μοιάζει με αυτή της κυβέρνησης σε πολλά ζητήματα, -όπως είναι ιδιωτικό χρέος, ιδιωτικά πανεπιστήμια, νόμος Κατρούγκαλου-, δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο γρήγορα ο κόσμος στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και εφόσον μπει με καλύτερη εκκίνηση στην προεκλογική περίοδο, έτσι θα υπάρχει και ισχυρή πιθανότητα να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Διαφορετικά δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε τη διατήρηση μιας πολύ κακής κυβέρνησης και να συνεχίσουμε να χάνουμε ευκαιρίες».

Περαιτέρω επιχειρηματολόγησε πως «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο αλλά και από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι δεν πάει άλλο».

«Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ»

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ότι «αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Δυστυχώς και είναι λυπηρό, το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο κάνουμε μια εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια και προτάσσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την κερκόπορτα στα funds που άνοιξε η προηγούμενη κυβέρνηση , την έκανε λεωφόρο κερδοσκοπίας η Νέα Δημοκρατία και έχουμε σήμερα πλειστηριασμούς. Εμείς λέμε προστασία της πρώτης κατοικίας, λέμε να μπει φραγμός στις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO που παίρνουν τα ακίνητα δωρεάν. Εκεί έχουν ενιαία πολιτική Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ. Άρα είναι πολύ καθαρό: το ΠΑΣΟΚ από τη μία και αυτές οι πολιτικές από την άλλη.

Παραίτηση Σέρμπου

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει δημόσια γιατί παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Σωτήρης Σέρμπος.

«Για ποιο λόγο ενώ υπάρχει αλλαγή του δόγματος στην εξωτερική πολιτική και μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι τελείωσαν τα “ήρεμα νερά”, παραιτείται ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του; Είναι κρίσιμο ζήτημα να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα εθνικά μας θέματα», κατέληξε.

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