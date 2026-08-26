«Πώς γνωρίζει, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι έλεγχοι, ότι οι άδειες θα επαναχορηγηθούν;» ρωτά ο Στέφανος Παραστατίδης τη Σοφία Ζαχαράκη.

Τρία ερωτήματα καταθέτει δημόσια ο Στέφανος Παραστατίδης προς τη Σοφία Ζαχαράκη, μετά τις χθεσινές της δηλώσεις με τις οποίες προανήγγειλε ότι δύο μη κρατικά πανεπιστήμια θα επανακτήσουν τις άδειές τους εντός της εβδομάδας.

«Με τις χθεσινές δηλώσεις της, η κα. Ζαχαράκη δεν περιορίστηκε να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές επιλογές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Αποφάσισε και διέταξε», αναφέρει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ανακοίνωσε δημόσια ότι το Keele και το York θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους μέσα στην εβδομάδα και ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει το Anatolia.

Πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, πριν αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, πριν ολοκληρώσει το έργο της η ΕΘΑΑΕ και πριν ακόμη διαμορφωθεί οριστικά το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η Υπουργός Παιδείας έδωσε δημοσίως «παραγγελιά» όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και την ημερομηνία έκδοσής του.

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Στην πραγματικότητα, εντέλλεται δημοσίως τα αρμόδια όργανα —την ΕΘΑΑΕ, τον ΕΟΠΠΕΠ και τις υπηρεσίες του ίδιου του Υπουργείου— να παράγουν άρον άρον τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να επαναχορηγηθούν οι άδειες που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Και στην περίπτωση μιας Ανεξάρτητης Αρχής (ΕΘΑΕΕ) αλλά και σε αρμόδιους κρατικούς φορείς (ΕΟΠΠΕΠ), η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να προκαταλαμβάνει την κρίση τους και να τους ανακοινώνει εκ των προτέρων σε ποιο αποτέλεσμα και μέχρι ποια ημερομηνία οφείλουν να καταλήξουν.

Ιδιαίτερα για το Anatolia, η κα. Ζαχαράκη προδίκασε την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ, παρότι η σύνθεσή της άλλαξε ακριβώς επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ζήτημα που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας.

Την απάντηση δεν τη δίνει μόνο η αντιπολίτευση.

Τη δίνει ο πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, κ. Άγγελος Χανιώτης. Υπενθύμισε δημοσίως ότι η Επιτροπή επιτελεί το έργο της «με αυστηρότητα, απόλυτη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα» και όχι εκτελώντας εντολές του Υπουργείου. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι δηλώσεις της υπουργού υπονομεύουν τη διαδικασία, την αποστολή της Επιτροπής και τον ίδιο τον ρόλο της ΕΘΑΑΕ.

Αναγνωρίζουμε πλήρως την αγωνία των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η διέξοδος, όμως, στο αδιέξοδο που η ίδια η κυβέρνηση τούς προκάλεσε, οφείλει να είναι θεσμικά και νομικά ασφαλής, με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην ανεξάρτητη λειτουργία των αρμόδιων οργάνων. Οποιαδήποτε πρόχειρη και προσχηματική “θεραπεία”, με προαποφασισμένο αποτέλεσμα, δεν προστατεύει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Εντείνει την παραπλάνηση και τον εμπαιγμό τους και τους εκθέτει σε νέες, ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Γιατί στις νέες προσφυγές, που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν, όλα μπορεί να καταρρεύσουν ξανά.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αποκάλυψαν συγκεκριμένες και σοβαρές πλημμέλειες στην αδειοδότηση και στην πιστοποίηση των ΝΠΠΕ. Η θεσμική απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη: πλήρης συμμόρφωση, σαφείς κανόνες, ουσιαστικός επανέλεγχος και ανεξάρτητη κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε έναν αγώνα δρόμου για να επαναχορηγηθούν οι ίδιες άδειες, με τους ίδιους όρους και με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται από την υπουργό προτού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.

Αυτό δεν αποτελεί συμμόρφωση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αποτελεί ωμή απόπειρα παράκαμψης της ουσίας των αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου μέσω χειραγώγησης των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας».

Καταλήγοντας ο Στέφανος Παραστατίδης υπογραμμίζει:

«Η κα. Ζαχαράκη οφείλει να απαντήσει:

Πώς γνωρίζει, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι έλεγχοι, ότι οι άδειες θα επαναχορηγηθούν;

Ποιος της εγγυήθηκε το αποτέλεσμα;

Τι την αναγκάζει να σπεύσει και ποιους αγωνιά να διαβεβαιώσει ότι τα αρμόδια όργανα θα επικυρώσουν τις ήδη προαναγγελθείσες από την ίδια αποφάσεις;».