Η αποσύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργεί θεσμικό και στρατηγικό κενό, τόνισε.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και καλώντας την ευθέως σε παραίτηση.

Ο κ. Παραστατίδης αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού περί «μάχης με το παλιό κράτος», υποστηρίζοντας ότι το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυλίχθηκε επί της σημερινής διακυβέρνησης και με διοικήσεις που είχαν τοποθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία πραγματική μάχη κατά της διαφθοράς και ότι οι εξελίξεις προκλήθηκαν αποκλειστικά από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναφερόμενος στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, έθεσε το ερώτημα αν η κυβέρνηση φοβόταν τη διακοπή νόμιμων ή παράνομων πληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι οι νόμιμοι αγρότες δεν θα έπρεπε ποτέ να τίθενται σε κίνδυνο. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να διαχωρίσει τους έντιμους παραγωγούς από όσους εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα και επανέλαβε το αίτημα για παραίτηση.

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε και στην απόφαση κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένταξής του στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μετακύλιση ευθυνών και όχι για μεταρρύθμιση. Όπως ανέφερε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η αποσύνδεσή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργεί θεσμικό και στρατηγικό κενό, ενώ νομοθετείται, όπως είπε, η αβεβαιότητα.

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε έναν αυτεπάγγελτο έλεγχο, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ. Υποστήριξε ότι η αγροτική πολιτική αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, χωρίς ενιαίο σχέδιο και χωρίς κεντρικό πυρήνα χάραξης πολιτικής, μετά και τη μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά υπουργεία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Στέφανος Παραστατίδης δήλωσε ότι μετά από έξι και πλέον χρόνια διακυβέρνησης η κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για παραίτηση και καταλήγοντας με αιχμηρή αναφορά ότι, αν δεν υπάρξει πολιτική ευθύνη, «θα σας ειδοποιήσουμε».