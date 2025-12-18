«Εκτόξευση» της Πλεύσης Ελευθερίας, «άλμα» Χαρίτση στους πολιτικούς αρχηγούς καταγράφει η δημοσκόπηση.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν σημαντική φθορά στην κυβέρνηση, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην οποία η Νέα Δημοκρατία καταγράφει απώλειες και υποχωρεί στο 21%.

Την ίδια ώρα το 81% των πολιτών χαρακτηρίζουν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει κέρδη (11%), ενώ άλμα κάνει η Πλεύση Ελευθερίας που ανεβαίνει στην τρίτη θέση και το 9,7%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 21% από το 22,6% που ήταν τον Νοέμβριο. Μάλιστα, στον αγροτικό κόσμο το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου για τη ΝΔ έπεσε σε ένα μήνα στο μισό, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από το 10,4% στο 11%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει στην τρίτη θέση, κερδίζοντας 2,1% για να φτάσει στο 9,7%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2% και η Φωνή Λογικής με 3,8%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 11,6%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει 2,3% και συγκεντρώνει το 27%. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από το 13,5% στο 14,1% και η Πλεύση Ελευθερίας κάνει «άλμα» από το 9,8% στο 12,5% και την τρίτη θέση. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (11,6%), το ΚΚΕ (8,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ (5,5%), η Φωνή Λογικής (4,9%) και το ΜέΡΑ25 (3,6%).

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών λέει το 81%

Μία ακόμα δημοσκόπηση καταγράφει τη στήριξη της κοινωνίας στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Το 81% χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματά τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός πως το 63% απαντά ότι είναι δικαιολογημένη η μορφή των κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει οι αγρότες, με τα μπλόκα.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση εκτιμά το 71% και το 72% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον πρωθυπουργό είναι 69%. Σε επιμέρους τομείς, αρνητικές είναι οι εντυπώσεις από το έργο της κυβέρνησης σε θέματα οικονομίας (79%), δημοκρατίας και θεσμών (76%), καθημερινότητας (69%) και τα ζητήματα γεωπολιτικά (50%).

Όμως, παράλληλα το 81% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ και το 77% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Άνοδος Κωνσταντοπούλου, ο Χαρίτσης το μεγαλύτερο άλμα

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιστρέφει σε ποσοστά Ιουνίου, καθώς είναι πρώτη με 40%, πέντε ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα από τον Νοέμβριο. Το μεγαλύτερο άλμα του τελευταίου μήνα το έκανε ο Αλέξης Χαρίτσης, καθώς βρέθηκε έξι μονάδες ψηλότερα και την πέμπτη θέση με 25%, έχοντας το ίδιο ποσοστό με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι δεύτερος με 36% (από 33%), ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα (31%) και ο Σωκράτης Φάμελλος δύο (30%).

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 32% απαντά «κανένας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 26%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι δεύτερη με 8%, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι στο 7%.

Οι απαντήσεις για κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Το 25% εκτιμά ότι θα ήταν θετική εξέλιξη η ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 52% απαντούν «αδιάφορη» και το 22% αρνητική. Το 22% λένε ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα Τσίπρα (11% πολύ, 11% αρκετά). Το 14% λέει «όχι και τόσο πιθανό» και το 63% απίθανο.

Στο ίδιο ερώτημα για ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 14% λένε ότι είναι πιθανό να τοπ ψηφίσουν (5% πολύ, 9% αρκετά), το 17% όχι τόσο πιθανό και το 68% απίθανο.

Τέλος, το 30% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού (14% πολύ, 16% αρκετά), το 20% λέει «όχι και τόσο πιθανό» και το 47% «απίθανο».

