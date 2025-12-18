Τι είπαν στις απολογίες τους οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο λογιστής από την Κρήτη οι οποίοι απολογήθηκαν τελευταίοι στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Εισαγγελέα για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δυο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρωνας Χιλετζάκης, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο καθώς κατηγορείται ότι συντόνιζε τις δραστηριότητες της οργάνωσης, την πρόσβαση στον αγροτικό χώρο και την επιχειρησιακή εποπτεία των αιτήσεων ενίσχυσης. Μάλιστα, εμφανίζεται να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες τρίτων προσώπων, ακόμη και ανθρώπων που έχουν «φύγει» από τη ζωή.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως όλες οι επιδοτήσεις που πήρε στο όνομά του ήταν νόμιμες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί του λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών που επίσης ήταν νόμιμες και αυτό έγινε για τεχνικό λόγο. «Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου», φέρεται να υποστήριξε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Την ίδια αρνητική στάση στις κατηγορίες τήρησε και ο 42χρονος λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης που επέμεινε πως δεν συμμετείχε σε κανένα κύκλωμα.

«Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου», φέρεται να είπε συμπληρώνοντας: «Έδωσα τον λογαριασμό μου στον συγκατηγορούμενο μου για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν».

Σύμφωνα με τις αρχές ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών, στη μεταφορά χρημάτων, στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων και στη διοχέτευση επιδοτήσεων σε εταιρικά ή στοιχηματικά σχήματα.

Για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους συνολικά 14 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους και στενά συγγενικά πρόσωπα των δύο βασικών κατηγορουμένων στα οποία επιβλήθηκαν εγγυήσεις από 5.000 μέχρι 200.000 ευρώ.

Προφυλακιστέος ο λογιστής από τα Γιαννιτσά

Νωρίτερα σήμερα, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 54χρονος λογιστής που ήταν ένας εκ των 40 κατηγορούμενους για εμπλοκή στο κύκλωμα των Γιαννιτσών με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο συγκεκριμένος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή πριν από περίπου δύο μήνες. Ωστόσο με βάση νέα στοιχεία που προέκυψαν σε βάρος του για άλλα «ύποπτα» μισθωτήρια στην Κρήτη, ασκήθηκε σε βάρος του συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 54χρονος λογιστής κλήθηκε να απολογηθεί και για τις πράξεις αυτές στον Ευρωπαίο ανακριτή ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, τον έκρινε προφυλακιστέο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος λογιστής ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν μισθωτήρια πελατών του στην Κρήτη.