Το δρόμο για τη φυλακή πηρε ακομη ενας κατηγορούμενος για την υπόθεση της υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα μεσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για 54χρονο λογιστή που έχει ήταν ενας εκ των 40 κατηγορουμένων για εμπλοκή στο κυκλωμα των Γιαννιτσών. Ειχε όμως αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή πριν απο περιπου δυο μηνες.

Ωστόσο με βάση νέα στοιχεία που προέκυψαν σε βάρος του για άλλα «ύποπτα» μισθωτηρια στην Κρήτη, ασκήθηκε σε βάρος του συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 54χρονος λογιστης κληθηκε να απολογηθει και για τις πραξεις αυτές στον Ευρωπαίο ανακριτή ο οποίοςμε τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, τον εκρινε προφυλακιστεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος λογιστης ισχυριστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν γνωρίζει πως βρέθηκαν μισθωτήρια πελατών του στην Κρήτη