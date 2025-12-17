Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Με ομίχλες, αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια θα ξημερώσει η Πέμπτη, με τον Σάκη Αρναούτογλου να μας δίνει και το πρώτο επίσημο στίγμα του καιρού για τα Χριστούγεννα.

Όπως ανέφερε έως το βράδυ της Πέμπτης θα έχουμε αρκετά σύννεφα στο βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα διαλυθούν, ενώ οι πιθανότητες για βροχές είναι ελάχιστες παρά μόνο ίσως στην Κέρκυρα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 14 με 16 στα κεντρικά, τους 16 στα δυτικά και από 14 έως και 19 στα ανατολικά νησιωτικά. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12 με 13 και στα νότια τους 17.



Την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, ωστόσο προς το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα στα δυτικά και νότια της χώρας και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα ενταθούν οι βροχές στα ανατολικά όπως και στην Κρήτη. Βροχές θα έχουμε και σε Σποράδες αλλά και ανατολική Θεσσαλία.

Από Δευτέρα 22/12 θα έχουμε βροχές στα δυτικά και τα νότια της χώρας μας και πιο αξιόλογες στα δωδεκάνησα, σε Μαγνησία και Εύβοια. Πάντως από την Τρίτη 23/12 και την Τετάρτη 24/12 θα έχουμε αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά και τα Χριστούγεννα θα έχουμε άστατο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μάλιστα μετά τα Χριστούγεννα στις 26/12 θα έχουμε και καλές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά μας. Από τις 27/12 θα πάμε σε μια εξασθένηση των φαινομένων.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό των Χριστουγέννων από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=87Bl79iz0_U}