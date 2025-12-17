Εμπλοκή σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής στη Γερμανία.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 48χρονος Έλληνας ο οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.

Ο 48χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι έχοντας κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα, φέρεται να εμπλέκεται σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, συνολικού ύψους άνω των 29,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: