Τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού καταγγέλθηκε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά 55χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Αποτροπιασμό προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η είδηση της κακοποιησής ενός μικρού παιδιού από την εργοδότρια της μητέρας του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η οικιακή βοηθός διέμενε μαζί με τον γιο της στο σπίτι της 55χρονης, όπου κι εργαζόταν. Όταν η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, η 55χρονη εργοδότριά της προέβαινε - σύμφωνα με την καταγγελία - σε γενετήσιες πράξεις κατά του παιδιού.

Κατά την ίδια καταγγελία, που έγινε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, οι πράξεις αυτές ξεκίνησαν όταν το παιδί ήταν 9 ετών και συνεχίστηκαν μέχρι τον περασμένο Μάιο. Ο φερόμενος ως παθών είναι σήμερα 18 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Διερευνώντας την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία εναντίον της 55χρονης, για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.