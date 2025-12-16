H εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση αποτελεί τον μόνο τρόπο να διασφαλιστεί ότι ο οφειλέτης δεν θα οδηγηθεί σε επιζήμιες επιλογές και ότι θα επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του από πλειστηριασμούς.

Η διμερής διαπραγμάτευση με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds) αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά στάδια στην προσπάθεια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Παρά την αυξημένη ανάγκη των οφειλετών στους οποίους επιδίδονται Διαταγές Πληρωμής ή κατασχέσεις για άμεση επικοινωνία, η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσέγγισης, πολύωρες αναμονές και συχνά ασαφείς ή αντικρουόμενες απαντήσεις από τα κέντρα εξυπηρέτησης.

Αυτές οι δυσχέρειες είναι αναμενόμενες καθώς τα funds προσεγγίζουν κάθε υπόθεση συνήθως με κριτήριο την αποδοτικότητα και όχι την εξατομικευμένη νομική αξιολόγηση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία ενός Δικηγόρου με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο καθίσταται όχι απλώς χρήσιμη, αλλά απολύτως αναγκαία.

Η διαπραγμάτευση δεν είναι μια απλή διαδικασία «οικονομικής συνεννόησης» ή τηλεφωνικών επικοινωνιών αλλά μια νομική διαδικασία για την προστασία των συμφερόντων του οφειλέτη, η οποία εξαρτάται άμεσα από το νομικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σημασία του σταδίου των νομικών ενεργειών

Πριν από οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης, πρέπει να εξακριβωθεί αν έχει εκδοθεί μόνο Διαταγή Πληρωμής, αν έχει ήδη επιβληθεί κατάσχεση ή αν έχει προσδιοριστεί πλειστηριασμός.

Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναγκαστική εκτέλεση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το διαπραγματευτικό περιθώριο του Δικηγόρου με τα Funds.

Δάνεια και οφειλές χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία ενώ οι διαγραφές μπορούν να ξεπεράσουν υπό προϋποθέσεις και το 70%.

Για Δάνεια και οφειλές που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, όπως για παράδειγμα σε εξώδικη καταγγελία, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία στη διαπραγμάτευση, ενώ όσο η υπόθεση προσεγγίζει τον πλειστηριασμό, η στάση των Funds τείνει να αυστηροποιείται, ιδίως εφόσον η αξία του ακινήτου καθιστά συμφέρουσα την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέσω του πλειστηριασμού.

Εφάπαξ εξόφληση

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης, τα Funds εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία. Η βασική παράμετρος που εξετάζουν είναι το ποσό που θα εισέπρατταν σε περίπτωση πλειστηριασμού.

Κανένα Fund δεν αποδέχεται να λάβει ποσό μικρότερο από την απόδοση που θα είχε μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επομένως, κρίσιμο κριτήριο αποτελούν:

Το ύψος της εμπράγματης εξασφάλισης (προσημείωση)

Η εμπορική αξία του ακινήτου.

Η προσκόμιση πρόσφατης και αξιόπιστης εκτίμησης ενισχύει καθοριστικά τη διαπραγματευτική θέση, καθώς επιτρέπει τεκμηριωμένη πρόταση απομείωσης στη βάση των πραγματικών προσδοκώμενων εισπράξεων του Fund.

Υπερβεβαρημένα ακίνητα - πολλαπλές προσημειώσεις και ζήτημα κατάταξης προνομίων

Σε αρκετές υποθέσεις παρατηρείται σε ένα ακίνητο να υπάρχουν δύο ή περισσότερες προσημειώσεις υποθήκης.

Συμβαίνει συχνά η κατάσχεση να επιβάλλεται από Fund με δεύτερη ή τρίτη σειρά προσημείωσης, παρότι σε ενδεχόμενο πλειστηριασμό προηγούνται άλλοι πιστωτές.

Η ορθή παρουσίαση της σειράς κατάταξης και του πραγματικού ποσού που θα εισπράξει το Fund βάσει προνομίων του άρθρου 977 ΚΠολΔ, αποτελεί κεντρικό επιχείρημα από τον Δικηγόρο που εκπροσωπεί τον οφειλέτη στη διαπραγμάτευση.

Η έλλειψη αυτής της πληροφόρησης οδηγεί συχνά τα Funds σε μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Η φύση των Funds και η ανάγκη νομικής εκπροσώπησης

Τα Funds και οι servicers δεν είναι νομικοί φορείς, είναι εταιρείες διαχείρισης με επιχειρηματική στόχευση.

Η αντιμετώπιση σύνθετων νομικών ζητημάτων (κληρονομικά θέματα με οφειλές, μεταβιβάσεις ακινήτων υπό καθεστώς προστασίας του Ν. 3869/2010, διαφορές κατάταξης, ενστάσεις εκτέλεσης) απαιτεί συνεννόηση με νομικά τμήματα — διαδικασία που σπανίως μπορεί να φέρει εις πέρας ο οφειλέτης μόνος του.

Η νομική εκπροσώπηση, επομένως, δεν είναι τυπικό στοιχείο, αποτελεί προϋπόθεση για μια έγκυρη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική διαπραγμάτευση.

Εξατομικευμένη μελέτη

Κάθε υπόθεση οφειλής που βρίσκεται προς διαπραγμάτευση με Fund είναι μοναδική και απαιτεί εξατομικευμένη νομική μελέτη.

Το νομικό στάδιο, η αξία της εξασφάλισης, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, η σειρά των πιστωτών, η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής και τα ειδικά νομικά ζητήματα που μπορεί να ανακύπτουν, συνθέτουν ένα σύνθετο πλαίσιο που πρέπει να αξιολογείται πριν από οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης.

H εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση αποτελεί τον μόνο τρόπο να διασφαλιστεί ότι ο οφειλέτης δεν θα οδηγηθεί σε επιζήμιες επιλογές και ότι θα επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του από πλειστηριασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δικηγορική ταιρεία ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στο τηλέφωνο 210 82 50 008 ή να επισκεφθείτε το korakilaw.gr.