Η καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στο σύστημα της ΔΕΗ.

Το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες που φθάνουν στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με καταναλωτές να αναφέρουν ότι δεν λαμβάνουν καθόλου ή λαμβάνουν με μεγάλη καθυστέρηση μέσω των ΕΛΤΑ τους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Η καθυστέρηση αυτή, για την οποία οι καταναλωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στο σύστημα της ΔΕΗ, τις οποίες συχνά αγνοούν μέχρι την ειδοποίηση. Όσοι επιχειρούν να διαμαρτυρηθούν, έρχονται αντιμέτωποι με τη σύσταση να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας για την παρακολούθηση των οφειλών τους.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή παραβλέπει ότι για αρκετές κατηγορίες πολιτών ο ηλεκτρονικός έλεγχος των λογαριασμών δεν είναι απλώς δύσκολος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτος. Η Ένωση θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υποχρεωθούν καταναλωτές χωρίς εξοικείωση με την τεχνολογία να υιοθετήσουν ψηφιακές διαδικασίες απλώς για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη πληρωμή του λογαριασμού τους. Ακόμη πιο έντονο είναι το ζήτημα για ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους και ασθενείς, οι οποίες βασίζονται στην αποστολή έντυπου λογαριασμού, υποχρέωση που εξακολουθεί να βαραίνει τον πάροχο. Παράλληλα, ανακύπτουν προβλήματα και για ενοικιαστές, όταν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ακόμη και τρίτου προσώπου, καθιστώντας αβέβαιη και συχνά καθυστερημένη την ενημέρωση για τις τρέχουσες οφειλές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση καλεί τη ΔΕΗ να μην επιβάλλει τόκους υπερημερίας σε περιπτώσεις καθυστερημένης εξόφλησης λογαριασμών, όταν η καθυστέρηση οφείλεται στη μη έγκαιρη αποστολή του έντυπου λογαριασμού. Παράλληλα ζητά την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τη διανομή, ιδίως για τους καταναλωτές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε να μην επωμίζονται επιπλέον βάρη για τα οποία δεν ευθύνονται.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ότι στόχος της παραμένει η προστασία και υποστήριξη των καταναλωτών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η παροχή τεχνικής και νομικής βοήθειας σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις τους με προμηθευτές.