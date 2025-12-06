H ΔΕΗ ετοιμάζεται για τη νέα εποχή της AI, με ένα στρατηγικό σχέδιο που την μεταμορφώνει σε περιφερειακό παίκτη στον χώρο της ενέργειας και των δεδομένων.

Η παγκόσμια έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για ενέργεια, δεδομένα και σύγχρονες υποδομές. Σε αυτό το περιβάλλον, τα data centers εξελίσσονται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς, καθώς αποτελούν τη βασική «μηχανή» πίσω από εφαρμογές AI, cloud υπηρεσίες και ψηφιακές πλατφόρμες. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών υποδομών και η ενεργή συμμετοχή στη νέα ψηφιακή οικονομία είναι κρίσιμες όχι μόνο για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της χώρας, αλλά και για τη μελλοντική της ανταγωνιστικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ έχει ήδη δείξει σημάδια προετοιμασίας για τη νέα εποχή της AI, με ένα στρατηγικό σχέδιο που μεταμορφώνει τον μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της χώρας σε περιφερειακό παίκτη στον χώρο της ενέργειας και των δεδομένων. Η ΔΕΗ δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σχεδιάζει τη δημιουργία ενός δικτύου διασυνδεδεμένων data centers σε Ελλάδα, Ρουμανία και Ιταλία. Αυτές οι υποδομές θα λειτουργούν σαν «ψηφιακές μονάδες», αξιοποιώντας πράσινη ενέργεια και μεταφέροντας υπολογιστική ισχύ ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ΑΠΕ – μια στρατηγική που ενισχύει τη βιωσιμότητα, μειώνει το κόστος και καθιστά την Ελλάδα ελκυστική για διεθνείς ψηφιακές επενδύσεις. Για την ελληνική οικονομία, αυτό σημαίνει είσοδο σε μια αγορά δισεκατομμυρίων, αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και δυνατότητα να αποτελέσει κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η σημασία αυτής της κατεύθυνσης γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη όταν εξετάσει κανείς τη διεθνή εικόνα. Σε όλο τον κόσμο βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής κούρσα ισχύος γύρω από την AI, με οικονομίες, κυβερνήσεις και εταιρείες να επενδύουν μαζικά σε υπολογιστικές υποδομές. Τα data centers πολλαπλασιάζονται, καταναλώνοντας ενέργεια αντίστοιχη μικρών πόλεων, ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί όπως Amazon, Microsoft και Google συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές πράσινης ενέργειας παγκοσμίως, επηρεάζοντας όπου εγκαθίστανται νέες επενδύσεις ΑΠΕ. Την ίδια ώρα, χώρες όπως η Γαλλία και η Κίνα επενδύουν δεκάδες και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ΗΠΑ επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των chips.

Η παγκόσμια μάχη δεν αφορά μόνο αλγόριθμους, αλλά και κρίσιμες πρώτες ύλες – γάλλιο, γερμάνιο, χαλκό και σπάνιες γαίες – που είναι απαραίτητες για την κατασκευή chips και υπολογιστικών συστημάτων. Με την παραγωγή τους να είναι συγκεντρωμένη κυρίως στην Κίνα, οι περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν πυροδοτήσει διεθνή ανησυχία και αύξηση τιμών. Παράλληλα, το ζήτημα της κατανάλωσης νερού και ενέργειας για την ψύξη των data centers προκαλεί σοβαρές συζητήσεις σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Σιγκαπούρη, όπου οι κοινωνίες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερους κανόνες.