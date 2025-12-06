Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), έχει προκαλέσει σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες.

Σοαβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, ενώ το πρωί του Σαββάτο έκλεισε η Λεωφόρος Αθηνών λόγω πτώσης βράχων. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), έχει προκαλέσει σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένουν κλειστές, ενώ η κυκλοφορία περιορίζεται στη δεξιά λωρίδα.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εν λόγω λωρίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών. Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας ενισχύουν τις περιπολίες στην περιοχή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ατυχημάτων και της δημιουργίας μεγαλύτερης συμφόρησης.

Η πτώση βράχων προκαλεί επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία, καθώς το συγκεκριμένο σημείο της Λεωφόρου Αθηνών είναι από τα πιο πολυσύχναστα στη διαδρομή προς την πρωτεύουσα, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής. Παράλληλα, το οδόστρωμα χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες για να αποκατασταθεί πλήρως η ασφαλής κυκλοφορία.

Η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή του Χαϊδαρίου και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας αναμένονται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένεται να εξασθενίσουν τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα λόγω της κακοκαιρίας Byron, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της χώρας.

Τις τελευταίες ώρες, στο στόχαστρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και Σποράδες, τα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως από Χίο και νοτιότερα) και Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και δυτικά–νότια τμήματα της Κρήτης καθώς και η Κεντρική και η Ανατολική Στερεά, μαζί με Αττική και Εύβοια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, δύο περιοχές θα παραμείνουν στο κόκκινο ακόμα και μετά τα ξημερώματα του Σαββάτου και συγκεκριμένα η Κεντρική Μακεδονία, έως τις πρωινές ώρες, και τα Δωδεκάνησα, από τη Σάμο και νοτιότερα, μέχρι το μεσημέρι.

Η Αττική αποδείχθηκε ανοχύρωτη μπροστά στην κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να προκαλούν πολλά προβλήματα στα δυτικά αλλά και σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέχρι τις πρωινές ώρες στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και τη Χαλκιδική. Ως το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπονται φαινόμενα στα Δωδεκάνησα νότια της Σάμου.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για το Σάββατο άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.