Σταδιακά ομαλοποιείται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Αττικής μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron, ωστόσο σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία εξακολουθεί να διεξάγεται με προβλήματα. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κλειστοί παραμένουν μόνο δύο δρόμοι, όπου η διέλευση είναι προσωρινά αδύνατη λόγω πλημμυρισμένων τμημάτων και κινδύνου για τους οδηγούς.

Νέα Πέραμος:

Η οδός Περάματος παραμένει κλειστή από το ύψος της Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι. Στο σημείο εντοπίζονται συγκεντρώσεις υδάτων και οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες άντλησης.

Λεωφόρος Βραυρώνας:

Η Ιρλανδική διάβαση στη θέση «Γέφυρα Βρύσης» εξακολουθεί να είναι απροσπέλαστη λόγω υψηλής στάθμης νερού, καθιστώντας επικίνδυνη οποιαδήποτε διέλευση οχημάτων.

Κλιμάκια της Περιφέρειας, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους σε υδατορέματα και σημεία που δέχτηκαν μεγάλη πίεση από τα καιρικά φαινόμενα.

