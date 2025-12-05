O Τραμπ τα κατάφερε και πήρε το πρώτο του βραβείο Ειρήνης. Όχι από τα Νόμπελ αλλά από τη διοργάνωση της FIFA στην εκδήλωση για την κλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Στην κλήρωση της FIFA για το Μουντιάλ του 2026 έφτασε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ υπερήφανος όπως δήλωσε για το ρεκόρ στις πωλήσεις εισιτηρίων ήδη και έτοιμος να παραλάβει το βραβείο του.

Ο πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο απένειμε το αμφιλεγόμενο βραβείο στον Αμερικανό πρόεδρο, το οποίο εκείνος δεν έχασε ευκαιρία να φορέσει στο λαιμό του. Είχε προηγηθεί ένα βίντεο για τα «ειρηνευτικά» επιτεύγματα του Τραμπ απαριθμώντας μάλιστα όλους τους πολέμους όπως ο ίδιος λέει έχει σταματήσει.

Το βίντεο - που ούτε η ομάδα του Λευκού Οίκου - δεν θα μπορούσε να φτιάξει καλύτερο, με μουσική επένδυση κατάλληλη για έναν ...ειρηνοποιό ήταν το ελάχιστον διθυραμβικό. Ο πρόεδρος της FIFA παίρνοντας τον λόγο συνέχισε στο ίδιο ύφος, επαινώντας τον Τραμπ.

Αφού οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Μεξικό και ο πρωθυπουργός του Καναδά επέλεξαν από την κληρωτίδα κατά την παράδοση ο Ινφαντίνο τους κάλεσε να βγάλουν μία selfie, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

«Στην ανθρώπινη ιστορία, μια έκκληση για ειρήνη αντηχεί σε πολιτισμούς και γενιές. Κάθε έθνος και κάθε πολιτισμός έχει ευχηθεί για ειρήνη, επειδή η ειρήνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται η ευημερία, η ελπίδα, η ασφάλεια και η ενότητα...» αναφέρει το βίντεο που έδιχνε παιδιά να παίζουν και άλλα παρόμοια. «Όταν υπάρχει ειρήνη, τα παιδιά παντού μπορούν να βρουν ένα γήπεδο και μια μπάλα» και ακολούθησαν εικόνες με τον Τραμπ να υπογράφει συμφωνίες ειρήνης ανά τον κόσμο.

Τραμπ: «Έχουμε σώσει εκατομμύρια, εκατομμύρια ζωές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με το βραβεία στο λαιμό του, πήρε τον λόγο και είπε ότι αυτή είναι μια από τις σπουδαιότερες τιμές σε όλη του τη ζωή. Στη συνέχεια επανέλαβε πόσο σπουδαίος είναι, και πόσα εκατομμύρια ζωές έχει σώσει. Τόνισε κλέινοντας, στην ομολογουμένως σύντομη ομιλία του, πως πλέον ο κόσμος είναι πιο ασφαλής.

Σε δηλώσεις του λίγο πριν την είσοδό του στον χώρο είπε πως «Είναι μια μεγάλη μέρα και είναι ένα σπουδαίο άθλημα... και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πω ότι έχουμε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ όλων των εποχών στις πωλήσεις εισιτηρίων - πολύ πριν την πρώτη μπαλιά».

Ο πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, νωρίτερα άνοιξε την ομιλία του καλωσορίζοντας με περισσή χαρά τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μία μοναδική και ξεχωριστή τιμή για την παρουσία του. Φώναζε ρυθμικά μάλιστα ξεσηκώνοντας τον κόσμο να τον ακολουθήσει στο «USA, USA, USA». Στη συνέχεια καλωσόρισε και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, και την πρόεδρο του Μεξικό Καλούντια Σέινμπαουμ, οι οποίοι επίσης παρίστανται στην τελετή ως συνδιοργανώτριες χώρες.

Αφού χαιρέτισε σε διάφορες γλώσσες δήλωσε ότι το ποδόσφαιρο είναι «η γλώσσα της αγάπης, του πάθους και της ευτυχίας».

Ο ηθοποιός Κέβιν Χαρτ και η Χάιντι Κλουμ είναι οι παρουσιαστές της εκδήλωσης.

Τραμπ για το βραβείο Ειρήνης

Μπορεί να μην είναι Νόμπελ Ειρήνης, αλλά ο Τραμπ ήταν ο επικρατέστερος για να παραλάβει το πρώτο - και αρκετά αμφιλεγόμενο - βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η FIFA θα απονείμει το πρώτο της Βραβείο Ειρήνης σε κάποιον που, όπως λέει, έχει λάβει «εξαιρετικές και ασυνήθιστες ενέργειες για την ειρήνη και με αυτόν τον τρόπο έχει ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». Όπως φαίνεται πρόκειται για τον Τραμπ.

Η κίνηση αυτή έχει επικριθεί έντονα από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Human Rights Watch, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της FIFA και της κυβέρνησης των ΗΠΑ γίνεται πολύ στενή και ύποπτη.

«Το λεγόμενο βραβείο ειρήνης της FIFA απονέμεται σε ένα πλαίσιο βίαιων κρατήσεων μεταναστών, αναπτύξεων της εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ και της δουλοπρεπούς ακύρωσης των δικών της εκστρατειών κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων της FIFA», δήλωσε η Minky Worden, η οποία επιβλέπει τον αθλητισμό για το Human Rights Watch. «Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA αποτελεί επικίνδυνη απόσπαση της προσοχής από αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες» πρόσθεσε.

Οι λαμπερές παρουσίες και οι μασκότ

Τη λαμπερή τελετή άνοιξε ο Αντρέα Μποτσέλι ενώ ακολούθησαν οι Ρόμπι Γουίλιαμς σε έναν ντουέτο με τη Νικόλ Σέρζινγκερ, που ερμήνευσαν το τραγούδι του Μουντιάλ 2026, επί σκηνής.

Τη βραδιά μουσικά θα κλείσουν οι Village People.

Μια άλκη, ένα τζάγκουαρ και ένας φαλακρός αετός είναι οι μασκότ του Μουντιάλ 2026 , τιμώντας τις διοργανώτριες χώρες, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς. Πρόκειται γαι τον Καναδό Maple, τον Μεξικό Zayu και τον Clutch.