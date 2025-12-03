Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά με προσβολητικούς χαρακτηρισμούς για ανθρώπους από αφρικανικές χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ξενοφοβική επίθεση εναντίον των Σομαλών μεταναστών, αποκαλώντας τους «σκουπίδια» που δεν θέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα ξέσπασμα που αποτυπώνει την προσέγγισή του στο μεταναστευτικό υιοθετώντας ωμό εθνικισμό.

Οπως σχολιάζουν οι New York Times, ακόμα και για τον Τραμπ - ο οποίος έχει μακρά ιστορία προσβολής των μαύρων, ιδιαίτερα εκείνων από αφρικανικές χώρες - το ξέσπασμά του ήταν σοκαριστικό. Και ήρθε την ώρα που η ICE ξεκινάει νέα επιχείρηση που στοχεύει τους Σομαλούς στη Μινεσότα.

«Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να παραπονιούνται», δήλωσε ο Τραμπ στο τέλος μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της οποίας μερικές φορές πάλευε να παραμείνει... ξύπνιος.

«Όταν έρχονται από την κόλαση και παραπονιούνται και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γκρινιάζουν, δεν τους θέλουμε στη χώρα μας. Ας γυρίσουν από κει που ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς να χτυπά το τραπέζι... ενθαρρυντικά.

«Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε ο Τραμπ.

Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

Η δημοκρατική πολιτικός, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

{https://x.com/IlhanMN/status/1995957774510162165}

Ο κ. Τραμπ χρησιμοποιεί την ίδια ρητορική καθ' όλη τη διάρκεια της ανόδου του στην πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης του θητείας ως πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν απαίτησε να μάθει γιατί θα δεχόντουσαν μετανάστες από την Αϊτή και τα αφρικανικά έθνη, τα οποία χαρακτήρισε «χώρες από σκουπίδια», και όχι, ας πούμε, από τη Νορβηγία.

Ωστόσο, εδώ και καιρό έχει εμμονή με τους Σομαλούς στις ΗΠΑ (και ιδιαίτερα με την Ιλάν Ομάρ).

Ο κ. Τραμπ εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, δαιμονοποιώντας τους μετανάστες και εξισώνοντάς τους με το έγκλημα και τις ασθένειες. Συχνά επιστρέφει με μανία στο ζήτημα, όταν βρίσκεται σε αμυντική θέση, όπως κάνει τώρα, για θέματα όπως η οικονομία και τα αρχεία Έπσταϊν.

Οι δήμαρχοι της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι θεώρησαν τα σχόλια του κ. Τραμπ για τους Σομαλούς μετανάστες απερίσκεπτα και επικίνδυνα.

Με πληροφορίες από New York Times