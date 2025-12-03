Οι γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους για το συμβαν και ζητούν άμεση απολύμανση του παιδικού σταθμού και μυοκτονία.

Ανησυχία και οργή προκαλεί η σοβαρή καταγγελία για παρουσία ποντικών στον 7ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βύρωνα. Όπως καταγγέλουν οι γονείς πρόκειται για επανεμφάνιση ποντικιών γεγονός που καταδεικνύει ότι τα προηγούμενα μέτρα που πάρθηκαν κάθε άλλο παρά αποτελεσματικά αποδείχθηκαν, τονίζοντας ότι η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να τίθεται σε κανενός είδους διακινδύνευση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Γονέων του Δήμου Βύρωνα «η παρουσία των ποντικών δεν είναι εντοπισμένη σε έναν χώρο αλλά εκτεταμένη σε διάφορους χώρους του σταθμού. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα έχει παρουσιαστεί κι άλλες φορές. Μάλιστα είχαν γίνει και τεχνικές παρεμβάσεις στο κτίριο κατά τις οποίες ο σταθμός ήταν κλειστός για μεγάλο διάστημα, που προφανώς όμως ήταν ανεπαρκείς αφού το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, συνιστά σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο για τα παιδιά και τους εργαζόμενους του σταθμού. Τα ποντίκια είναι φορείς νοσημάτων και η παρουσία τους ειδικά σε χώρους παρασκευής φαγητού και ανάπαυσης των παιδιών αντιβαίνει στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας.»

«Πάρτε μέτρα άμεσα για την υγεία παιδιών και εργαζομένων»

«Με την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων δε παίζει κανείς», υπογραμμίζουν, ζητώντας ταχεία κινητοποίηση για την εξάλειψη του προβλήματος και για τη διασφάλιση ενός απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος στον παιδικό σταθμό. «Η μυοκτονία και η απολύμανση είναι εκ των ων ουκ άνευ αλλά δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα οριστικά. Απαιτούμε να προωθηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να γίνουν άμεσα και χωρίς καθυστέρησηη όλες οι απαραίτητες και επαρκείς τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά μας και οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν με ασφάλεια στον σταθμό και θα έχει εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για την υγεία και ασφάλειά τους» καταλήγουν οι γονείς.

Καλούμε όλους τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας στην αυριανή (2/12) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:00 ώστε να απαιτήσουμε να συζητηθεί το θέμα και να πάρουμε απαντήσεις.