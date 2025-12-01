Η Σοφία Ζαχαράκη γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει κοινή συνάντηση όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας, έως το τέλος του έτους.

Μετά από 17 χρόνια, τα Μουσικά Σχολεία θα ενισχυθούν με νέο εξοπλισμό μουσικών οργάνων, προσφέροντας σημαντική αναβάθμιση στη λειτουργία τους. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεδιάσκεψη με τους Διευθυντές των 52 Μουσικών Σχολείων, συζήτησε θέματα λειτουργίας, εισαγωγικών εξετάσεων, εγγραφών και μετεγγραφών, ενώ παρουσίασε το πρόγραμμα διάθεσης οργάνων για τους μαθητές.

Στον νέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται παραδοσιακά και σύγχρονα όργανα, όπως ταμπουράδες, λύρες, ούτια, λαούτα, βιολιά, τσέλο, κλασικές και ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά πιάνα, φλάουτα, σαξόφωνα, τρομπέτες, βιμπράφωνα, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία τους (αναλόγια, βάσεις, κουρδιστήρια, μετρονόμοι).

Οι Διευθυντές επισήμαναν ανάγκες σε διοικητικά και κτιριακά ζητήματα, καθώς και για τη συντήρηση των οργάνων. Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν για εφαρμογή από το σχολικό έτος 2026–2027 και προανήγγειλε κοινή συνάντηση όλων των Μουσικών Σχολείων έως το τέλος του έτους.