Όλες οι ημερομηνίες με τις γιορτές πολιούχων που φέρνουν κλειστά σχολεία πριν την 23η Δεκεμβρίου, οι τυχεροί μαθητές.

Ποδαρικό έκανε ο Δεκέμβρης στα σχολεία με τους μαθητές πλέον να μετράνε επίσημα μέρα μέρα για το «λουκέτο» ελέω Χριστουγέννων 2025. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα των φετινών χριστουγεννιάτικων διακοπών που έρχονται με 16 μέρες αργίας και κλειστών σχολείων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025. Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Η επιστροφή αυτή σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του σχολικού προγράμματος και την έναρξη του δεύτερου μισού της σχολικής χρονιάς. Πριν τα Χριστούγεννα του 2025 υπάρχουν κάποιες εμβόλιμες αργίες που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων και δίνουν ευκαιρίες για έξτρα τριήμερα ανεμελιάς στους μαθητές

Οι ημερομηνίες με κλειστά σχολεία μέσα στο Δεκέμβρη

Την προσεχή Πέμπτη 4 Δεκέμβρη κλειστά σχολεία και αργία θα έχουν οι μαθητές σε Ρέθυμνο και Δράμα, Αγία Βαρβάρα Αττικής, Λυκόβρυση, Νέα Πέραμος και Αργυρούπολη λόγω της εορτής της Αγίας Βαρβάρας που είναι πολιούχος. Παράλληλα τιμάται και η μνήμη του Άγιου Σεραφείμ στην Καρδίτσα που παραδοσιακά συνοδεύεται με αναστολή λειτουργίας των μαθημάτων και εορταστικές εκδηλώσεις. Με τριήμερο θα γιορτάσουν το πολιούχο του νησιού τους, Άγιο Σάββα, οι μαθητές στην Κάλυμνο καθώς «πέφτει» Παρασκευή ο εορτασμός και είναι ό,τι πρέπει για μια ανάπαυλα τριών ημερών με φόντο το επικείμενο σαββατοκύριακο.

Χαμόγελα τριημέρου και για τους μαθητές σε Πειραιά, Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Κίσαμο καθώς η φετινή γιορτή του Άγιου Σπυρίδωνα την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη δίνει στους μαθητές ένα έξτρα τριήμερο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα τριήμερα συνεχίζονται και την Δευτέρα 15 του μήνα ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ελευθέριου που τιμάται σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μαθητές λοιπόν σε Αγρίνιο, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Πλατανιά Χανίων. Μια μέρα χωρίς μαθήματα και κλειστά σχολεία θα απολαύσουν οι μαθητές στη Ζάκυνθο στις 17 του μήνα ανήμερα του Αγίου Διονυσίου.