Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής απαιτεί μεση κάλυψη όλων των κενών, χωρίς νέες δικαιολογίες.

Παρά τις τρεις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά στη Φυσική Αγωγή παραμένουν εκτεταμένα σε πολλά σχολεία της χώρας, με τους γυμναστές να κάνουν λόγο για διοικητική ασυνέπεια, λανθασμένα στοιχεία και μια συνολική εικόνα που «δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ανθρώπινο λάθος, αλλά συστημική αποτυχία».

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ), η φετινή διαδικασία στελέχωσης ανέδειξε μια σειρά από σοβαρές παθογένειες: από αντικρουόμενα νούμερα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μέχρι ελλιπή χρηματοδότηση και έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης.

«Καλύφθηκε μόλις το ένα τρίτο των πραγματικών κενών»

Η ΠΕΝΑΦΑ υπογραμμίζει πως από την αρχή είχε ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας για τον ακριβή αριθμό των κενών. Ωστόσο, όπως αναφέρει, παρότι το Υπουργείο είχε συμφωνήσει στα στοιχεία, κάλυψε «μόλις το ένα τρίτο», ενώ την ευθύνη για τις αποκλίσεις απέδωσε σε «λάθη» των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Λίγο αργότερα, όμως, οι ίδιες Διευθύνσεις φέρονται –σύμφωνα με το Υπουργείο– να υπέβαλαν υπερδιογκωμένους αριθμούς, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. «Το λάθος διορθώθηκε με… μεγαλύτερο λάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση.

Ειδική Αγωγή: «Παραβίαση δικαιώματος»

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή. Η έλλειψη προσωπικού θεωρείται, από την ΠΕΝΑΦΑ, όχι απλώς καθυστέρηση, αλλά παραβίαση δικαιώματος των μαθητών, οι οποίοι μένουν χωρίς την υποστήριξη που δικαιούνται.

Οι αναπληρωτές «σε μόνιμη αναμονή»

Οι αναπληρωτές γυμναστές κάνουν λόγο για μια πραγματικότητα όπου οι μαθητές μένουν χωρίς μάθημα Φυσικής Αγωγής, τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις που «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως τεχνικά σφάλματα», οι εκπαιδευτικοί ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας επειδή «η διοίκηση δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εαυτό της».

Η ΠΕΝΑΦΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των εναπομενόντων κενών, στον έλεγχο και εξορθολογισμό των δεδομένων που αποστέλλουν οι Διευθύνσεις, στην προτεραιοποίηση της Ειδικής Αγωγής και σε μια καθαρή πολιτική δέσμευση ότι η εκπαίδευση δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί με αποσπασματικές λύσεις και «μπαλώματα».

Η Ένωση δηλώνει πως αν το πρόβλημα είναι οικονομικό, η Πολιτεία οφείλει να το πει ανοιχτά. Αν όχι, τότε πρόκειται για μια σταθερή διοικητική πρακτική που οδηγεί σε υποστελέχωση, καθυστερήσεις και υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.