Η πλατφόρμα EDU-Plan φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι κάθε σχολείο θα έχει εγκαίρως όλους τους εκπαιδευτικούς που χρειάζεται.

Η χρόνια υποστελέχωση των σχολείων φαίνεται ότι μπαίνει σε νέα τροχιά διαχείρισης, με στόχο πιο γρήγορη, στοχευμένη και διαφανή κάλυψη των κενών. Από τον Μάρτιο, το Υπουργείο Παιδείας θα ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα EDU-Plan, η οποία θα καταγράφει και θα προβλέπει τα κενά σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, από τη γενική εκπαίδευση έως την Ειδική Αγωγή και τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη σε σημερινές ραδιοφωνικές της δηλώσεις στο ΣΚΑΙ εξήγησε ότι η πλατφόρμα θα λαμβάνει υπόψη τις οργανικότητες των σχολείων, τις λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικά στοιχεία καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μικρών και μεγάλων σχολικών μονάδων. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη εικόνα των κενών ώστε να προγραμματίζονται οι προσλήψεις εγκαίρως και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν μαθητές και εκπαιδευτικούς τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Το στοίχημα είναι να καλύπτουμε τα κενά, όμως θέλουμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη προγραμματισμού, διαφάνειας και ποιότητας στην εκπαίδευση. Στόχος είναι να έχουμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα, ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε εγκαίρως και με ακρίβεια», υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5p8kvligih?integrationId=40599y14juihe6ly}