«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Όπως αναφέρει: «Πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η Εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους "φραπέδες". Είναι η ανάγκη να προστατευθούν όσοι βλέπουν τα δάνεια τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία επειδή η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε.

Είναι όσοι σοκαρισμένοι παρακολουθούν τις συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το "γαλάζιο" φαγοπότι που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία. Το θράσος έχει και τα όρια του. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση».