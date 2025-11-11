Η λίστα με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της τρίτης φάσης προσλήψεων, πότε «πιάνουν δουλειά».

Η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών είναι γεγονός με την ανακοίνωση των ονομάτων των 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη, μεταξύ άλλων, 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 771 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.005 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83, εκ των οποίων 3 για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΔΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΔΕ εδώ

Ο πίνκας προσλήψεων Μουσικά ΔΕ εδώ

Γ φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για την ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι σημερινοί προσληφθέντες της Γ φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας τη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας απευθείας στις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ από την Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΚΕΔΑΣΥ, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Ηρακλείου δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας. – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.