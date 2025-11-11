Η λίστα με όλα τα ονόματα των 1.005 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αναλαμβάνουν ως προσωρινοί αναπληρωτές, τα επόμενα βήματά τους.

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 1.005 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της τρίτης φάσης προσλήψεων που αναλαμβάνουν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 116

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 651

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 138

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 81

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) [σε θέσεις που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ήδη προσληφθέντες] → 19

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 162 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Ο σχετικός πίνακας ΕΔΩ

Γ φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για την ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι σημερινοί προσληφθέντες της Γ φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας τη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας απευθείας στις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ από την Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΚΕΔΑΣΥ, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Ηρακλείου δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας. – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.