Αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο είναι οι αγρότες, οι οποίοι από Δευτέρα, εκτός από τις εθνικές οδούς, κλείνουν και τους παραδρόμους, παραλύοντας επί ώρες την κυκλοφορία.

Παράλληλα, θα αποκλείσουν και τα τελωνεία, βυθίζοντας σε απόγνωση χιλιάδες οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται ακινητοποιημένα στα σύνορα. Στα σημεία που δεν υπάρχουν μπλόκα, αγρότες της περιοχής θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί.

«Δεν υπάρχουν 18 μπλόκα»

Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από το Έβρο έως τη Ρόδο διαφοροποιούν τη στάση τους, ανοίγοντας παράθυρο για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα, είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση που νιώθει θα πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια».

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη, θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διαλόγου και καλούν σε συμπόρευση και τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο.

Μπλόκα οπως αυτό της Χαλκηδόνας καταγγέλλουν προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις, ενω μπλόκα που μετείχαν στις συσκέψεις σε Νίκαια, Λευκώνα αλλά και Επανώμη σπεύδουν να διαχωρίσουν τη θέση τους.

Όσοι διαφοροποιούνται όπως για παράδειγμα το μπλόκο των Μικροθηβών απαντούν ότι παρακολουθούσαν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον στο τραπέζι ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων.

Με τα τρακτέρ μπαίνουν τη Δευτέρα στη Λάρισα οι αγρότες

Οι αγρότες αναμένεται να μπουν αύριο με τα τρακτέρ τους στη πόλη της Λάρισας το απόγευμα. Με τη συγκεκριμένη δράση, αποσκοπούν στο να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους για να κάτσουν στο τραπέζι στο διαλόγου.

Μετά την αυριανή κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα για τρεις ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαια. Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στα Μάλγαρα.

Στα Μάλγαρα, ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα από και προς Θεσσαλονικη λόγω αυξημένης κίνησης. Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να κρατήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τις 18:00, ωστόσο αποφάσισαν ότι θα το κρατήσουν ανοιχτό όσο υπάρχει αυξημένη κίνηση και όσο επικρατούν θυελλώσεις άνεμοι.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες θα κάνουν συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι τη Δευτέρα να κλείσουν και πάλι και τα δύο ρεύματα. Την Τρίτη, ωστόσο, θα παραμείνουν ανοιχτά για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Επίσης, με νέα κινητοποίηση στην Καλαμάτα ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα για τους αγρότες της Μεσσηνίας. Για τη Δευτέρα αποφασίστηκε Μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από το μπλόκο της Θουρίας θα καταλήξει στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Σύμφωνα επίσης, με απόφαση της χθεσινής συνέλευσης, το μπλόκο της Μεσσηνίας κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, ακολουθώντας την απόφαση του πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών. Οι μορφές των κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν στις συνελεύσεις των επόμενων ημερών, ενώ εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα τους από την κυβέρνηση.

Το μπλόκο της Θουρίας μετρά πλέον δύο εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές του νομού η συγκομιδή της ελιάς είναι ακόμα σε εξέλιξη.