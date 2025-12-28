Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Από το 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές αλλαγές στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, καθώς το Δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά μια ενιαία και πλήρως ψηφιοποιημένη εικόνα για κάθε ακίνητο στη χώρα. Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η νέα βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, θα συγκεντρώνει και θα διασταυρώνει στοιχεία από την εφορία, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλους δημόσιους φορείς, δημιουργώντας έναν ψηφιακό «φάκελο» για κάθε ακίνητο.

Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2026 ξεκινά η σταδιακή υπαγωγή των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Οι 185 πολεοδομίες που λειτουργούν σήμερα στους δήμους θα ενσωματωθούν στα 97 γραφεία του Κτηματολογίου, το οποίο θα μετονομαστεί σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Μαζί με τις υπηρεσίες θα μετακινηθούν και οι μηχανικοί, αλλάζοντας ριζικά το μοντέλο εποπτείας της δόμησης.

Ο νέος οργανισμός θα αναλάβει την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο κατασκευών και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αφαιρώντας τις σχετικές ευθύνες από τους δήμους. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων, σε ένα πεδίο όπου μέχρι σήμερα το 90% των αδειών εκδίδεται αυτόματα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με ελάχιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Καμία ασυμφωνία μεταξύ Ε9, Κτηματολογίου ή ΔΕΔΔΗΕ δεν θα περνά απαρατήρητη

Στο σκέλος της φορολογίας, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων αλλάζει τα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες. Σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο θα αποτυπώνονται η περιγραφή, τα δικαιώματα, η χρήση, τα τετραγωνικά και τα εισοδήματα από μισθώσεις. Με την πλήρη λειτουργία του συστήματος, καμία ασυμφωνία μεταξύ Ε9, Κτηματολογίου ή ΔΕΔΔΗΕ δεν θα περνά απαρατήρητη, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη διόρθωση λαθών.

Οι πρώτες προσομοιώσεις έδειξαν μεγάλες αποκλίσεις σε εμβαδά και περιγραφές, τόσο σε κτίσματα όσο και σε αγροτεμάχια. Για τον λόγο αυτό, η πλήρης ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ μετατέθηκε για το 2026, ώστε να προηγηθεί μια περίοδος ευθυγράμμισης των στοιχείων. Η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει σε πολλές περιπτώσεις τοπογραφικά, βεβαιώσεις μηχανικών και συμβολαιογραφικές πράξεις, με αντίστοιχο κόστος για τους ιδιοκτήτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι θεωρούνται όσοι έχουν δηλώσει μικρότερα εμβαδά στην εφορία σε σχέση με άλλα αρχεία, καθώς οι διαφορές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετο ΕΝΦΙΑ και αυξημένα δημοτικά τέλη. Η έγκαιρη προετοιμασία και ο έλεγχος των στοιχείων πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως βασική ασπίδα για τους φορολογούμενους στη νέα ψηφιακή εποχή της ακίνητης περιουσίας.