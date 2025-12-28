Ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στου Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής (28/12).

Ένας άνδρας τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfa2oufeplyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το χρονικό

Μεσημέρι Κυριακής στου Γκύζη, στο υπόγειο διαμέρισμα της οδού Λοκρίδος, γείτονες ακούν τον έντονο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι, ένας καβγάς που είχε τραγική κατάληξη.

Ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη. Αμέσως μετά, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfa2446tktwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σημείωμα

Πάνω στον άνδρα, σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ιδιόχειρο σημείωμά του με αποδέκτη στενό συγγενικό του πρόσωπο, πιθανότατα τον γιο του, με το οποίο εξέφραζε την απόγνωσή του.

Δίπλα του βρέθηκε και το μαχαίρι της επίθεσης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άνδρες της Ασφάλειας συλλέγουν στοιχεία και λαμβάνουν καταθέσεις για να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.