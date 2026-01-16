Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μαθητής.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα σε αίθουσα τεχνικού λυκείου εν ώρα μαθήματος στη πόλη Λα Σπέτσια βορειοδυτικά της Ιταλίας, όταν δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από δεκαεννιάχρονο συμμαθητή του. Το θύμα έφερε τραύματα στους πνεύμονες, στο ήπαρ και στο διάφραγμα.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Sant'Andrea και υπεβλήθει σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, ο 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, αφορμή για την βίαιη επίθεση ήταν προηγούμενες εντάσεις μεταξύ του δράστη και του θύματος και η συναναστροφή τους με μία κοπέλα. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση (RAI) μεταδίδει ότι η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο, ενώ η οικογένεια του δράστη προέρχεται από το Μαρόκο.

«Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια Πιερλουίτζι Περακίνι.

«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα.