Πρόκειται για δυστυχήματα σε τρεις διαφορετικές περιπρώσεις.

Χιονοστιβάδες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τριών ανθρώπων στις ιταλικές Άλπεις, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

Νωρίτερα σήμερα, χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου (Πιεμόντε), κοντά στα γαλλικά σύνορα, σε υψόμετρο 2.300 μέτρων.

Απεγκλωβίστηκαν από άλλους σκιέρ, αλλά ένας εκ των δύο – μια Γερμανίδα – ήταν ήδη νεκρή όταν έφθασε το ελικόπτερο διάσωσης.

Γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα), λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο Μπόμπιο Πέλιτσε (κοντά στο Τορίνο), ένας γάλλος σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Συσκευή εντοπισμού (GPS) σήμανε συναγερμό και ένας Γάλλος που έκανε σκι μαζί του έφθασε σε ορεινό καταφύγιο και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, μέχρι να φθάσουν οι διασώστες, ο άτυχος σκιέρ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ένας 50χρονος Ιταλός σκοτώθηκε το πρωί εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με φίλο του.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων είχε αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.