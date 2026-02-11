Βήμα - βήμα η διαδικασία για να μάθετε τα ένσημά σας.

Πλέον, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν εύκολα και γρήγορα τα ένσημά τους, καθώς και τις ημέρες εργασίας που δηλώνει ο εργοδότης τους, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου online και απαιτεί μόνο τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.

Μέσω της υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης», κάθε μισθωτός μπορεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως σήμερα.

Στον λογαριασμό αυτό εμφανίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως οι ημέρες εργασίας, οι εργοδότες, οι κλάδοι ασφάλισης, οι αποδοχές και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αφορά την ασφάλιση του εργαζόμενου.

Η ηλεκτρονική αυτή καταγραφή συνθέτει την επίσημη ασφαλιστική εικόνα του κάθε ασφαλισμένου, πάνω στην οποία βασίζονται σημαντικά δικαιώματα, όπως παροχές, επιδόματα και μελλοντικά η σύνταξη.

Η διαδικασία βήμα - βήμα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης:

Επισκέπτεστε τη σχετική σελίδα του ΕΦΚΑ

Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet

Συμπληρώνετε τον ΑΜΚΑ σας

Εισέρχεστε στον ατομικό σας λογαριασμό και βλέπετε αναλυτικά τα ένσημά σας

Τι περιλαμβάνει ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

Ο λογαριασμός εμφανίζει αναλυτικά:

Ημέρες εργασίας

Εργοδότες

Κλάδους ασφάλισης

Αποδοχές

Λοιπά ασφαλιστικά στοιχεία

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται σε μία ενιαία εικόνα, η οποία αποτυπώνει την πλήρη ασφαλιστική ιστορία του εργαζόμενου.

Εναλλακτική μέσω «ΑΤΛΑΣ»

Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχου των ενσήμων μέσω του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ». Ωστόσο, λόγω ανασχεδιασμού του συστήματος, τα διαθέσιμα ασφαλιστικά στοιχεία αφορούν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.