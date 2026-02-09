Συνολικό ποσό ύψους 70,5 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 93.900 δικαιούχων από σήμερα, Δευτέρα, έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, από τον ΕΦΚΑ θα καταβληθούν, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, 19 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά: